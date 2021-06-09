В России могут запретить ездить быстрее 30 км/ч в городах

Госавтоинспекция России поддерживает снижение максимальной скорости транспорта в населенных пунктах с 60 км/ч до 30 км/ч. Об этом сообщил ТАСС начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.

«С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить, – пояснил Митрошин. – Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове – 50 км/ч».

При этом представитель полиции напомнил, что ГИБДД только занимается контролем, а полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти. Он призвал взвешенно подходить к дорожной ситуации и прежде, чем вводить ограничения, провести масштабную ревизию улично-дорожных сетей.

Ранее столичная ГИБДД поддержала введение ограничения скорости в 30 км/ч на некоторых улицах города. Идея была озвучена на шестой глобальной неделе безопасности дорожного движения ООН.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.06.21

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