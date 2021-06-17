В полиции рассказали об авариях с участием электросамокатов

Министерство внутренних дел России впервые обнародовало статистику аварий с участием электросамокатов и других подобных устройств. С начала года число происшествий выросло почти втрое.

«С января по май 2021 года в России зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прирост данного вида ДТП составил почти 195%", – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, больше всего аварий с СИМ зарегистрировано в этом году в столицах: 24 – в Москве, 22 – в Санкт-Петербурге. Всего в таких ДТП за пять месяцев погибли два человека, 119 получили различные травмы.

Волк добавила, что правовой статус СИМ в России до сих пор не определен, соответствующие законопроекты все еще разрабатываются Министерством транспорта.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.06.21

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