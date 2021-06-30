Неопытным таксистам хотят закрыть доступ к агрегаторам

В России хотят запретить таксистам со стажем менее трех лет пользоваться агрегатором. Такое предложение высказал глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.

«Доступ к услугам агрегатора необходимо предоставлять исключительно тем водителям, чей стаж не менее трех лет, а также имеющим российское водительское удостоверение или водительское удостоверение соответствующей категории гражданина другого государства, в котором русский язык закреплен в качестве государственного», – сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

Глава ГИБДД РФ анонсировал создание в России информационной платформы «Безопасность дорожного движения». Агрегаторам такси дадут доступ к этой системе, тогда они будут видеть, «кто у них работает в качестве водителей, какие правонарушения есть у каждого из них».

Кроме того, Черников считает, что необходимо внести изменения в работу самих агрегаторов, а именно, обязать перевозчиков предоставлять агрегаторам сведения о наличии у них стоянок для хранения машин, а также условий для проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей и контроля технического состояния транспорта.

При этом перевозчики, по мнению главы Госавтоинспекции, должны предоставлять информацию о том, заключены ли договоры ОСАГО с учетом использования автомобиля компании-перевозчика в качестве легкового такси.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.06.21

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