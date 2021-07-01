В 2022 году в России будут моментально выявлять пьяных водителей

В 2022 году у сотрудников ГИБДД появится специальное оборудование, которое поможет очень быстро определить, пьян водитель или нет. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

«Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения, – сказал он в эфире радио «Милицейская волна». – Мы сможем такие приборы закупить и поставить на вооружение».

Черников рассказал о принципе действия устройства: прибор может определить наличие паров алкоголя по выдыхаемому воздуху. Во многих странах такие приборы уже применяются, отметил глава ГИБДД.

«Если водитель без признаков опьянения, то он может спокойно продолжить движение, не погружаясь в систему медицинского освидетельствования, потому что это продолжительный процесс», – сказал Черников.

По его словам, россияне часто погибают по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, всего такие случаи составляют треть от общего количества дорожных аварий с погибшими. За последние полгода в России за управление транспортом в состоянии опьянения привлечены к ответственности более 220 тысяч водителей, около 27 тысяч из них были пойманы не первый раз.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.07.21

Севастополь и Крым опять отличились по стоимости бензина. / Неопытным таксистам хотят закрыть доступ к агрегаторам. / В центре Кургана почти на месяц перекроют дорогу из-за очередного участка ветхого водопровода. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»