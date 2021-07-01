В России могут поднять лимит скорости на дорогах до 150 километров в час

ГИБДД не исключает увеличения допустимой скорости на некоторых участках дорог до 150 километров в час. Вопрос находится в стадии обсуждения, сообщил глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.

«Мы сейчас рассматриваем повышение скорости до 150 километров в час по отдельным участкам дороги. Там, где это безопасно... Я думаю, что водители как раз будут благодарны, где они смогут проехать спокойно, комфортно, со скоростью, которая обеспечит безопасность, и она не будет минимизирована до какого-то очень мелкого предела», – сказал Черников на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Глава ГАИ уточнил, что движение с такой высокой скоростью может быть разрешено только там, где «обеспечены все инфраструктурные мероприятия, в частности разделение транспортных потоков искусственным сооружением».

В начале июня в ГИБДД выступили против снижения максимальной скорости движения автомобилей в городах до 30 км/ч. Тогда Михаил Черников отметил, что автор идеи в первую очередь думает не о безопасности дорожного движения, а, например, о том, как пополнить доходную часть с помощью тех штрафов, которые налагает автоматическая фотовидеофиксация.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.07.21

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