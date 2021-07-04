Самолету на взлете разбило градом стекло в кабине пилотов

В Челябинске во время ливня самолету разбило градом стекло в кабине пилотов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел вечером 3 июня. Аэробус А-320, направлявшийся в Москву, начал взлет, когда начался град. «Крупные куски льда падали на самолет и сотрясали все внутри: колотило так, что носовой обтекатель остался сильно поврежденным, а от лобового стекла не осталось живого места», – сообщил Mash со ссылкой на очевидцев.

Однако экипаж принял решение не возвращаться в Челябинск и приземлился в Москве с небольшим отставанием от графика.

«Произошло повреждение носового обтекателя ВС и растрескивание внешнего слоя обоих лобовых стекол летчиков. Посадка в Домодедово в 20.51 выполнена благополучно», – уточнил telegram-канал Aviaincident.

Telegram: Сообщение Aviaincident

Челябинск, Павел Зварзин

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