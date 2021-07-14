В России могут отменить часть штрафов с видеокамер, которые установлены не по ГОСТам. Правительство поддержало законопроект сенаторов, которым предлагается внести поправки в КоАП, изменяющие процедуру наказания водителей. В год десятки тысяч автовладельцев вынуждены оспаривать вынесенные в отношении них постановления.

Законопроект «О внесении изменений в статьи 2.61 и 24.5 КоАП» получил положительный отзыв в правительстве, пишут «Известия». Документом предлагается наделить кабмин полномочиями по определению новых требований к специальным техническим средствам (СТС), имеющим функции фото- и киносъемки, видеозаписи, используемых для автоматической фиксации административных правонарушений на дорогах.

Сегодня в России действует сразу несколько национальных стандартов, регламентирующих работу средств видеофиксации: ГОСТ № Р 57144-2016 и ГОСТ №Р 57145-2016. Однако пока выполнять их владельцам камер необязательно. В результате необоснованные штрафы выписываются все чаще.

В прошлом году в стране насчитывалось уже свыше 19,3 тысяч камер наблюдения за водителями, с их помощью было вынесено 145,5 млн постановлений. Сумма назначенных штрафов составила 94 млрд рублей. Среди регионов, где были нарушены права водителей, лидируют Москва, Татарстан, Волгоградская, Вологодская и Тюменская области. В этих субъектах из-за некорректной работы СТС десятки тысяч автовладельцев были вынуждены обжаловать вынесенные в отношении них постановления.

«Законопроект направлен на обеспечение правовых гарантий законности и обоснованности привлечения граждан к административной ответственности. Правительством РФ законопроект поддерживается», – говорится в положительном отзыве кабмина. Инициативу готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы.

Это единственный способ решить проблему с незаконными штрафами, считает председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Многие регионы и частные лица, которые владеют этими СТС, ставят их на скоростных участках дорог специально, чтобы зарабатывать деньги, которые по концессионным соглашениям идут к ним и тем, кто камеры обслуживает.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.07.21

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