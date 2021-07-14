Власти Петербурга снизили разрешенную скорость для самокатов

Власти Санкт-Петербурга ограничили скорость передвижения на самокатах в некоторых районах города до 15 км/ч. А на пяти улицах Кронштадта теперь нельзя передвигаться быстрее 10 км/ч, сообщили в пресс-службе администрации северной столицы.

«До 15 км/ч ограничена скорость в некоторых зонах Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов и до 10 км/ч на пяти улицах Кронштадта», – говорится в сообщении.

С 13 по 31 июля снижена минимальная скорость для катания на самокатах по Коммунистической, Красной, Макаровской, Советской и улице Ленина Кронштадта. Не выше 15 км/ч можно развивать скорость на улицах Восстания, Декабристов, Пестеля в Петербурге, площади Восстания и Владимирской, по Набережной Мойки, в Александровском саду и еще ряде районов.

Напомним, с 12 июня на самокатах запрещено ездить по Дворцовой и Сенатской площадям, Малой Морской улице и еще в некоторых районах. Тогда же в городе установлено ограничение скорости до 20 км/ч для граждан на самокатах.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 14.07.21

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