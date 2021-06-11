Электросамокаты для аренды вернулись на улицы Петербурга

Сервисы проката самокатов возобновили работу в Санкт-Петербурге. Транспорт снова можно взять в аренду, но с новыми условиями по скорости передвижения.

Фирмы Whoosh и Molnia сообщили в соцсетях, что снова доступны для любителей передвигаться на самокате. «Мы уже возобновили работу сервиса в Санкт-Петербурге, но с некоторыми изменениями», – рассказали в Whoosh.

Molnia уведомила клиентов, что им придется соблюдать ограничения по скорости, а также не использовать транспорт нетрезвым. «Мы за то, чтобы на улицах города было безопасно для всех. В большом потоке людей нужно придерживаться средней скорости движения пешехода. Помни об основных правилах: только трезвый водитель, один человек – один самокат и 18+», – пояснили в компании.

Городской комитет по транспорту и сервисы кикшеринга подписали соглашение с новыми условиями присутствия самокатов на улицах северной столицы. Так, петербуржцам на самокатах запретили ездить по Дворцовой и Сенатской площадям и Малой Морской улице. По городу можно развивать скорость до 20 км/ч.

В самых популярных для туристов местах придется снизить скорость до 10 км/ч до 12 июня и до 15 км/ч с 13 июня. Это ограничение действует около главных достопримечательностей, на Невском проспекте и прилегающим к нему улицам.

Напомним, 9 июня сервисы проката самокатов приостановили работу из-за нескольких случает, когда их клиенты сильно травмировали детей. Следователи возбудили несколько уголовных дел, в том числе, о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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