В Петербурге фирмы по прокату самокатов приостановили работу

Кикшеринговые фирмы Whoosh, Urent и Molnia временно остановили работу в Санкт-Петербурге. Жители северной столицы пожаловались в соцсетях, что на парковках нет электросамокатов, а приложения показывают пустую карту.

«Нам пришлось убрать все самокаты до стабилизации ситуации в городе. К сожалению, не все пользователи безопасно используют сервис», – написал представитель Molnia в соцсети.

В Whoosh подтвердили, что приостановили работу на «неопределенный срок». «Причины уточнить не можем. Вернемся при первой возможности», – цитирует службу поддержки сервиса «Фонтанка».

По данным Telegram-канала Baza, с 6 утра 9 июня сотрудники полиции изымают оставшиеся электросамокаты с парковок. Очевидцы отметили, что несколько самокатов еще можно увидеть на окраинах города.

Как сообщал «Новый День», 3 июня СКР начал обыски в петербургских офисах компаний про аренде самокатов. Это связано с несколькими случаями травмирования детей петербуржцами на этом транспорте. Следователи возбудили уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (по ч. 1 ст. 118 УК РФ) в отношении граждан, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ) в отношении арендных фирм.

После принятых властями мер инциденты не прекратились: 8 июня возбуждено еще одно дело из-за наезда девушки на электросамокате на ребенка на велосипеде. Инцидент произошел 3 июня в Приморском районе на перекрестке улиц Планерной и Ильюшина, откуда подозреваемая скрылась, не оказав ребенку помощь. Ее личность установили и изъяли самокат.

Добавим, накануне власти Северной столицы приняли решение об ограничении скорости электросамокатов до 10 км/ч на 20 улицах Центрального и Петроградского районов. Ограничения начнут действовать с 10 июня. Эта мера связана с участившимися случаями получения травм по вине водителей самокатов, объяснили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 09.06.21

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