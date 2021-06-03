СКР начал обыски фирм по аренде самокатов, но компании отрицают

Сотрудники полиции и Следственного комитета проводят обыски в офисах компаний по аренде электросамокатов. Поводом стали несколько уголовных дел о травмировании детей взрослыми на самокатах.

«Устанавливаются все обстоятельства травмирования детей в результате наезда на них электросамокатов. Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в сфере краткосрочной аренды электросамокатов», – говорится в сообщении СКР.

Под обыски попали, в том числе, офисы компаний Whoosh, Red wheels, Molnia, Scoobee, Bolt. В компании Whoosh отрицали, что к ним приходили правоохранители.

«Обыски в нашей компании не идут. Пытаемся сами понять, почему появилось такое сообщение», – цитирует представителя компании РБК.

Как сообщал «Новый День», 1 июня в Колпинском районе Петербурга мальчик попал в больницу после наезда электросамоката. Фигуранту предъявили обвинение, решается вопрос по мере пресечения. А мужчина, сбивший пятилетнюю девочку в Невском районе, скрылся, его до сих пор ищут, чтобы привлечь к ответственности. По этим инцидентам возбуждены дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (по ч. 1 ст. 118 УК РФ).

Напомним, власти Ялты запретили пользоваться самокатами и гироскутерами на набережных и в пешеходных зонах. Те, кто проигнорировал запрет, лишаются самокатов, с улиц убрали уже 350 штук.

В Екатеринбурге для электросамокатов установили лимит скорости в 15 км/час в популярных пешеходных зонах. Также запрещено оставлять самокаты вдоль дорог, на газонах и узких тротуарах.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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