Ребенок получил тяжелые травмы после наезда электросамоката в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как молодой человек на электросамокате сбил четырехлетнего мальчика. Ребенок госпитализирован. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Северной столице. Дело расследуется по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)

Инцидент произошел вечером 1 июня в одном из парков Колпинского района города. Электросамокатчик врезался в мальчика, который катался на детском самокате. Ребенок получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице.

Также следователи выясняют обстоятельства еще двух происшествий, связанных с электросамокатами. Речь идет о травмировании маленькой девочки и четырехлетнего ребенка в Невском и Московском районах города. Следствие истребовало у полиции материалы этих дел.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить об этих инцидентах, установить все обстоятельства происшествий в рамках расследования уголовных дел.

В последнее время в СМИ участились сообщения об авариях, спровоцированных электросамокатами. В связи с этим в городах вводятся ограничения движения этих транспортных средств, а общественники и политики предлагают отрегулировать законодательно передвижение на электросамокатах.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 02.06.21

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