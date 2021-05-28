Электросамокатам в Екатеринбурге ограничат скорость и сократят число парковок

С сегодняшнего дня электросамокаты кикшеринга Whoosh не смогут разгоняться больше 15 км/час в популярных пешеходных зонах – на набережной, на проспекте Ленина, улице Вайнера и других. Кроме того, будет запрещена парковка самокатов вдоль дорог, на узких тротуарах, на газонах.

Такое решение было принято после переговоров представителей мэрии Екатеринбурга с руководителями сервиса шеринга электросамокатов ООО «ВУШ» (Whoosh). Горадминистрация подготовила список улиц, парков, скверов и бульваров, где самокаты не должны разгоняться очень сильно. Ограничение скорости до 15 км/час будет установлено в приложении сервиса Whoosh. Въезжая в указанные геозоны, пользователь не сможет развить более высокую скорость.

«Скорость будет ограничена на тротуарах вдоль всей набережной Городского пруда (от улицы Челюскинцев до улицы Куйбышева), на проспекте Ленина, в центральной части ЦПКиО имени В.В. Маяковского, в парке Южный, на улице Вайнера, а также других территориях, парках и скверах. При необходимости перечень этих зон будет расширен», – сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, кикшерингу ограничат зону парковок – запреты также появятся в приложении. Завершать поездку нельзя будет:

на проезжей части, пешеходном переходе, автопарковке, велосипедной дорожке;

на узких тротуарах (шириной до двух метров) и близко к проезжей части там, где нет ограждений;

в зоне действия знаков, запрещающих движение и парковку велосипедов и электросамокатов;

в местах, отведенных для пожарных расчетов, отмеченных знаком 3.27 «Стоянка запрещена»;

в местах остановки маршрутных транспортных средств и стоянки легковых такси;

на газонах;

ближе 25 метров к входам в вестибюли метрополитена.

Всего, по данным кикшеринга «Вуш», сегодня в Екатеринбурге 1700 электросамокатов. 110 тысяч человек стали активными пользователями, они уже совершили более 500 тысяч поездок протяженностью 1,5 миллиона километров. Вскоре самокаты появятся на Уралмаше, Эльмаше, Вторчермете, Новой Сортировке.

Добавим, что электросамокаты уже становились участниками ДТП. А власти по-прежнему не определились: как же сделать новый вид транспорта безопасным.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 28.05.21

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