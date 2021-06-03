В Екатеринбурге расширили зону ограничения скорости для электросамокатов

Администрация Екатеринбурга и сервис шеринга электросамокатов Whoosh договорились расширить зону с ограничением скорости до 15 км/ч.

На сегодняшний день перечень зон, где физически не получится разогнаться сильнее, выглядит следующим образом:

– сквер на улице Академика Бардина, от улицы Амундсена до проезда Решетникова;

– пешеходная зона на улице Вайнера, от проспекта Ленина до дома № 60 на улице Вайнера (включая переулок Театральный и эспланаду);

– сквер вдоль реки Исеть, от улицы Малышева до улицы Куйбышева (включая пешеходную часть на коммуникационной эстакаде);

– Южный парк на улице Академика Шварца;

– сквер Коммунаров на пересечении улицы Московской и проспекта Ленина;

– сквер на площади Театральной на улице Бориса Ельцина, у здания Свердловского государственного академического театра драмы;

– сквер на проспекте Ленина, у здания гимназии № 9;

– сквер на набережной Рабочей молодёжи;

– площадь Октябрьская на улице Бориса Ельцина;

– парк имени ХХII Партсъезда;

– сквер на улице Дзержинского, перед зданием киноконцертного театра «Космос»;

– прибрежная зона Олимпийской набережной, за стадионом «Динамо»;

– сквер у Дома Севастьянова по проспекту Ленина;

– сквер на проспекте Ленина, вдоль плотины Городского пруда;

– сквер имени А.С. Попова у здания Екатеринбургского почтамта;

– сквер ЮНЕСКО на улице Толмачёва;

– сквер ЮНЕСКО-2 на улице Пролетарской;

– сквер на площади Труда, у памятника Татищеву и де Геннину;

– Исторический сквер в границах проспекта Ленина, улиц Воеводина и Малышева;

– парк имени Павлика Морозова в границах улиц Белинского, Луначарского и Декабристов;

– дендропарк в границах улиц Мира, Первомайской, Академической и Софьи Ковалевской;

– парк в границах улиц Чкалова, Начдива Онуфриева, Громова и Академика Бардина;

– парк имени 50-летия ВЛКСМ в границах улиц Чкалова, Ясной и Шаумяна;

– парк имени 50-летия Советской власти в границах улиц Декабристов, Мичурина и Народной воли;

– Центральный парк культуры и отдыха имени В.В. Маяковского (центральная его часть);

– Харитоновский сад;

– парк имени Блюхера.

Добавим, на первом этапе кикшеринговая компания ограничила скорость электросамокатов вдоль всей набережной Городского пруда (от улицы Челюскинцев до улицы Куйбышева), на проспекте Ленина, в центральной части ЦПКиО имени В.В. Маяковского, в парке Южный, на улице Вайнера.

«Новый День» попросил мэрию прокомментировать, ведутся ли переговоры об аналогичных ограничениях с другими кикшеринговыми компаниями. Мы опубликуем ответ, как только он будет получен.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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