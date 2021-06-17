В Екатеринбурге может появиться разметка на тротуарах для самокатчиков

В Екатеринбурге обсуждается вопрос о создании специальных полос и парковок для электросамокатов на тротуарах наиболее оживленных улиц. Это мера позволит разделить потоки пешеходов и самокатчиков. Об инициативе сообщил городской депутат Тимофей Жуков, который специально встречался с представителями сервисов кикшеринга Whoosh и Urent.

В первую очередь тротуарную разметку для электросамокатов предлагается нанести на следующие участки:

– улица Вильгельма де Генина – от Начдива Онуфриева до проспекта Сахарова;

– улица Краснолесья – от Амундсена до Суходольской (в обе стороны);

– улица Академика Мехренцева – от Краснолесья до проспетка Сахарова (в обе стороны);

– улица Академика Вонсовского – от Амундсена до Чкалова (в обе стороны);

– улица Рябинина – от Краснолесья до Сахарова (в обе стороны);

– улица Волгоградская – от Викулова до Волгоградской, 201;

– улица Ткачей – от «Клевер парк» до Белинского;

– улица Татищева – от Московской до Токарей (в обе стороны);

– улица Репина – от проспекта Ленина до Репина, 15;

– улица Педагогическая – от Комсомольской до проспекта Мира;

-улица Циолковского – от 8 марта до Серова (в обе стороны);

– улица Сурикова – от Щорса до Авиационной (в обе стороны);

– улица Союзная – от Циолковского до Авиационной;

– проспект Ленина – от Вайнера до Московской (в обе стороны);

– набережная Исети – от Дзержинского до проспекта Ленина.

По словам Жукова, рассматривается еще один вариант – ограничение скорости электросамокатов на специально обозначенных улицах, либо парках и общественных пространствах. Впрочем, ранее эти договоренности уже были достигнуты между мэрией и операторами кикшеринга. Депутат также сообщил, что урбанисты не в восторге от идеи нанесения разметок – по их мнению, это не поможет в решении конфликтов самокатчиков и пешеходов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.06.21

В Екатеринбурге пытаются активизировать прививочную кампанию (ВИДЕО). / Из Екатеринбурга открывают прямой рейс в Грецию – на Крит. / Из-за столкновения автобусов в Екатеринбурге травмировались двое взрослых и ребенок (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»