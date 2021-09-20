Сезон самокатов закончится в октябре – часть транспорта перебросят в южные регионы

На Среднем Урале сезон самокатов длится с апреля по октябрь, рассказали «Новому Дню» в пресс-центре кикшеринговой компании «Whoosh». При этом точная дата завершения сезона зависит от погоды в городе. «Температура воздуха ниже нуля или появление наледи – верные признаки того, что сезон можно закрывать», – добавили в организации.

Всего, по данным «Whoosh», сегодня в Екатеринбурге 1700 электросамокатов. Часть из них зимой перебросят в южные города: Сочи, Адлер, Краснодар и Ростов-на-Дону. Часть отправят на техническое обслуживание.

Добавим, что в этом году электросамокаты уже становились участниками ДТП. После этого в Екатеринбурге расширили зону ограничения скорости для этих транспортных средств.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 20.09.21

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