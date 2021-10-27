В Екатеринбурге закрылся самокатный сезон – последний сервис ушел на зимовку

Из Екатеринбурга ушел последний из трех сервис самокатов – Whoosh – сегодня пользователи получили уведомление о том, что кикшеринг закрывается на зиму. Самокаты отправятся на юг России, где сезон на их аренду длится круглый год.

В середине сентября о закрытии сезона в Екатеринбурге пользователей уведомила компания BusyFly. Затем с улиц исчезли и самокаты Urent.

В уральской столице первые арендные самокаты появились еще в 2020 году, однако к 2021 году в город зашли сразу несколько компаний, соответственно, увеличилось и число юзеров. Все это привело к росту дорожных инцидентов с участием прокатных устройств. В начале лета некоторые кикшеринг-сервисы пошли на соглашение с властями Екатеринбурга и установили ограничения скорости на самокаты в некоторых наиболее оживленных районах города – на центральных улицах и в парках, однако за весну, лето и начало осени все равно были зарегистрированы несколько происшествий, пострадавшими в которых были как сами пользователи сервисов, так и пешеходы и даже автомобилисты.

Например, в марте этого года Ленинский райсуд лишил прав водителя Skoda Валерия Никонова, в которого врезался 35-летний самокатчик – он повредил автомобиль мужчины, но оказался пострадавшим, так как де-юре нет различий между пешеходами и людьми, едущими на самокатах, хотя скорость движения последних значительно превышает скорость ходьбы или бега. Автомобилист оспаривает решение в суде вышестоящей инстанции.

Впрочем, самокатчиков тоже наказывали. В июне суд арестовал на 10 суток 53-летнего екатеринбуржца за езду в нетрезвом виде. Мужчину остановили в 4 часа утра в центре города сотрудники ГИБДД. Они отправили задержанного на экспертизу, которая показала, что самокатчик был пьян – и его отправили в изолятор.

Проблема заключается в том, что законодательно электросамокаты до сих пор никак не выделены в особую категорию – все, кто передвигается на них, считаются пешеходами. Исключение составляет техника, которая имеет мощность двигателя более 250 ватт и может развивать скорость до 40 км/час. Решить судьбу самокатчиков обещают депутаты Госдумы, но пока результата нет.

Арендные самокаты становились также орудием в руках грабителей. Так, в июне пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу сообщила о задержании 28-летнего рецидивиста из Кургана, который избил и ограбил мужчину и скрылся на скутере.

Наконец, в конце сентября тиктокер утопил в Исети два прокатных самоката. В кикшеринговом сервисе оценили ущерб примерно в 200 тысяч рублей и обратились в полицию с просьбой возбудить уголовное дело. После публикаций в СМИ блогер по фамилии Рабаданов заявил, что хочет возместить арендной компании ущерб.

Екатеринбург, Елена Сычева

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