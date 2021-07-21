В ДТП пострадал 7-летний ребенок: он выехал на дорогу на самокате (ФОТО)

Семилетний мальчик получил серьезные травмы в ДТП, которое случилось в Екатеринбурге на улице Уральских Рабочих.

В пресс-службе ОГИБДД города рассказали, что накануне в 20:05 ребенок выехал на самокате на перекресток улиц Уральских Рабочих – 40-летия Октября на красный сигнал светофора. В ту же минуту перекресток проезжала 60-летняя женщина на автомобиле «Хендэ гетц». Она пояснила, что двигалась со скоростью примерно 40 км/ч. Проезжая перекресток на зеленый сигнал светофора, она увидела, что его пересекает взрослый велосипедист, а следом за ним на самокате выехал ребенок. Велосипедист успел проехать, а ребенок врезался в левую переднюю часть автомобиля.

Мальчик госпитализирован с предварительным диагнозом: перелом ребер справа, сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Мать пострадавшего пояснила, что отпустила сына погулять во двор, но он почему-то ушел оттуда.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Госавтоинспекция города Екатеринбурга призывает родителей контролировать своих детей, регулярно проводить беседы по правилам безопасного поведения на дорогах. Всем взрослым необходимо самим строго соблюдать ПДД и помнить, что рядом может оказаться ребенок, который может последовать за нарушителем и попасть под колеса автомобиля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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