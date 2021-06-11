Рецидивист на самокате отобрал у прохожего телефон (ФОТО)

Сотрудники уголовного розыска екатеринбургского отдела полиции №4 раскрыли нападение на местного жителя, у которого отнял мобильный телефон грабитель на самокате.

Как сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, 2 июня около 22:50 в полицию обратился мужчина, который сообщил, что неизвестный, применив физическую силу, похитил у него телефон. До этого нападавший, молодой человек на самокате, дважды пытался спровоцировать конфликт на улице. Затем налетчик зашел вместе с пострадавшим в подъезд, где начал его избивать, отобрал телефон и скрылся. ЧП случилось на улице Вильгельма де Геннина.

Изучив съемки с камер наблюдения, оперативники выяснили, что грабитель искал свою жертву, передвигаясь на электросамокате. Приметив на улице мужчину с телефоном в руках, он догнал его и попытался вступить в разговор. Однако прохожий отмахнулся от него и пошел дальше. Увидев, что потерпевший зашел в арку, налетчик двинулся за ним и преградил путь, но прохожий обошел его и вошел в подъезд. Там на него и напал потерявший терпение грабитель. Отобрав телефон, он спокойно отправился дальше кататься по району.

Через несколько дней полиции удалось установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Курганской области, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, вандализм и кражу. Мужчина не стал отрицать свою причастность к преступлению и пояснил, что похищенный телефон он передал своему приятелю, который обещал рассчитаться за него позже. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание за него – семь лет лишения свободы. Подозреваемый помещен под стражу.

Полицейские предполагают, что это не единственное преступление, которое мог совершить мужчина. Правоохранители просят всех, кто пострадал от действий данного лица, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-04 либо 102 (02).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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