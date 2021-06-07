Полиция выходит в рейды – будут ловить самокатчиков и велосипедистов

В Екатеринбурге начались рейды, организованные Госавтоинспекцией. Сотрудники ГИБДД города и области будут пресекать нарушения ПДД со стороны велосипедистов, самокатчиков и пешеходов. «В центральной части города контролируют соблюдение ПДД и проводят профилактическую работу с участниками дорожного движения, особое внимание уделяя детям», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Екатеринбурге власти договорились с руководством компании Whoosh, занимающейся кикшерингом – и теперь во многих локациях центра города на арендованных самокатах нельзя разгоняться больше 15 километров в час. Проблема в том, что есть и другой сервис – Urent, о договоренностях с которым ничего неизвестно. Также у многих уральцев есть личные электросамокаты, так что ограничение скорости у одного сервиса улучшит ситуацию, но не исправит ее в целом.

Как показывает практика, даже строительство специальных дорожек для передвижения велосипедистов и самокатчиков не решает проблему – и те, и другие очень часто нарушают ПДД, так как за ними нет такого строго надзора, как за мотоциклистами и автомобилистами. Иногда это приводит к авариям и травмам.

Минтранс РФ с конца 2020 года дорабатывает проект закона, который введет статус средств индивидуальной мобильности, куда попадут и самокаты, и моноколеса, и гироскутеры. Спрогнозировать, когда документ будет рассматриваться в Госдуме, не могут даже сами депутаты.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.06.21

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