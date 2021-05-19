Катитесь отсюда. Как сделать электроскутеры безопасными

Как только оттаял снег и сошла грязь, в Екатеринбурге появились самокатчики. Сервисы аренды электроскутеров зашли в уральскую столицу в прошлом году, а в этом их стало больше. К желтому кикшерингу Whoosh добавился сиреневый Urent. У обоих довольно клиентов, хотя цены на прокат электросамокатов не низкие и сопоставимы с каршерингом.

В Москве сервисы появились еще раньше – уже три года назад жители и гости столицы активно пользовались ими. Однако до сих пор законодательство никак не регулирует использование так называемых средств индивидуальной мобильности – такую формулировку предложил Минтранс РФ. Ведомство планировало еще в 2019 году регламентировать поездки на электросамокатах, сигвеях, гироскутерах и моноколесах. Предполагалось ограничить скорость движения по тротуарам и проезжим частям, установить ограничения для тех, кто управляет СИМ, ввести права на управление высокоскоростными средствами индивидуальной мобильности (от 25 км/ч) и так далее. Но в конце 2020 года проект закона отправили на доработку, и пока нового документа нет. Планируется, что он появится летом этого года.

В Госдуме считают, что имеет смысл как можно скорее урегулировать сферу СИМ. Об этом сообщил глава комитета ГДРФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Я, как и все, видел, как врезаются и в машины, и людей, и сами падают. Здесь, мне кажется, правила дорожного движения, стандарты по выпускам этого транспорта должны меняться. В больших городах беда назревает совершенно точно. Пока у меня закона, рецепта нет», – заявил Крашенинников.

Его коллега, член комитета по транспорту Сергей Чепиков, в свою очередь, перечислил, что могло бы обезопасить и самих пользователей СИМ, и других участников дорожного движения. «Я видел, что на моноколесе едут на скорости 60 км/ч по дорогам общего пользования – это опасно. Как и движение на самокатах на высокой скорости на тротуарах. Они ведь еще бесшумные. Поэтому должны быть какие-то, на мой взгляд, серьезные опознавательные знаки – звуковое сопровождение, габаритные огни. Конечно, нужно определить места, где они могут передвигаться. Можно подумать и об ограничении скорости. Думаю, не больше 15-20 км/ч – если транспортное средство будет соответствовать перечисленным мною критериям. Но это нужно решать на уровне рабочей группы», – сказал собеседник «Нового Дня».

Он также подчеркнул, что нужно принимать правила для СИМ «максимально быстро». «Количество электроскутеров увеличивается с каждым днем не только в Москве, но и в других городах-миллионниках, многие страдают от этого», – добавил он.

При этом дальше призывов в Госдуме пока не идут. Хотя многие участники дорожного движения действительно страдают от пользователей СИМ. Поскольку самокатчики и гироскутеристы пока приравнены к пешеходам, не все инциденты с ними рассматриваются как ДТП. Однако рост дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности действительно фиксируется. В ГИБДД Екатеринбурга «Новому Дню» рассказали, что только этой весной в городе случилось четыре ДТП с участием детей на самокатах. В трех из них виноваты несовершеннолетние. Так, в середине апреля на улице Феофанова на школьника, который двигался на самокате, наехал Volswagen Polo. Водитель со стажем 12 лет был трезв, но не сумел затормозить, когда под колеса в 100 метрах от пешеходного перехода со светофором ему бросился ребенок. У школьника были диагностированы ушибы мягких тканей обоих коленей.

Также в середине апреля в переулке Симбирском водитель Hyundai сбил восьмилетнего самокатчика, который внезапно выехал на проезжую часть из-за стоящей машины. Автомобилист попытался свернуть, но удара избежать не удалось. С ушибом бедра и колена школьника госпитализировали. В обоих случаях детей от сильных травм спасло то, что машины ехали со скоростью 30-40 км/ч.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает родителей контролировать досуг своих детей, регулярно проводить беседы по правилам безопасного поведения на дорогах, правилам управления средствами индивидуальной мобильности, особенно самокатами. Особое внимание уделять опасным ситуациям с закрытым обзором проезжей части из-за стоящих автомобилей, кустов, сооружений иных предметов, в том числе находящихся в дворовых территориях», – добавили в ГИБДД города.

Добавим: многие резонно сомневаются в том, что даже если правила обяжут самокатчиков двигаться со скоростью потока на тротуаре или ездить только по краю проезжей части, едва ли пользователи СИМ тотчас же станут выполнять требования ПДД. Аналогичная ситуация сейчас с велосипедистами – люди старше 14 лет должны двигаться по проезжей части, если нет велодорожек, однако по факту большинство любителей двухколесного транспорта грубо нарушают правила дорожного движения, ездят с огромной скоростью по тротуарам, не спешиваются на перекрестках и создают опасность для пешеходов и автомобилистов, но за это к ним не применяют практически никаких санкций.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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