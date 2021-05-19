В центре Екатеринбурга мужчина на электросамокате влетел под машину (ВИДЕО)

Сегодня днем 39-летний мужчина на электросамокате попал под машину. ДТП случилось на перекрестке улиц Белинского и Декабристов. Момент аварии попал на видео: видно, как самокатчик выезжает на дорогу в паре метров от пешеходного перехода на красный. Перпендикулярному потоку в этот момент загорается зеленый, автомобили начинают ехать, мужчина на самокате не сбавляет и не увеличивает скорость, продолжает движение навстречу потоку, крайняя левая машина его замечает, автомобиль «Равон Нексия», который был в средней полосе, не успевает среагировать и сбивает пешехода на самокате. Его госпитализировали с травмами головы.

Электросамокатчик влетает под машину

«Автомашиной «Равон Нексия» управлял 39-летний мужчина, имеющий стаж вождения 21 год, к административной ответственности привлекался 24 раза. Водитель пояснил, что стоял перед перекрестком Белинского – Декабристов в среднем ряду движения и ждал, когда загорится разрешающий сигнал светофора. При его включении он начал движение, неожиданно с левой стороны на его полосу выехал мужчина на самокате. Он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу.

Добавим, в ПДД до сих пор так и не внесли никакие поправки, указывающие на статус самокатчиков. Они считаются пешеходами, даже если сбивают настоящих пешеходов на тротуаре.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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