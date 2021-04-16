Екатеринбуржец напечатал наклейки «Велосипедистам здесь не рады» и раздает их

Житель Екатеринбурга Николай Бабушкин напечатал наклейки «Велосипедистам здесь не рады» и предлагает их всем желающим. Надписи выполнены на русском и английском языках. Речь идет о взрослых велосипедистах, которые ездят по тротуарам, нарушая ПДД и создавая угрозу для пешеходов. Пост с предложением получить наклейки Бабушкин опубликовал в фейсбуке, собрав массу комментариев – как в поддержку, так и против велосипедистов.

Первые, как правило, апеллируют к тому, что в городе мало велосипедных дорожек, а ездить, как указано в ПДД, по краю проезжей части, небезопасно. Лишь некоторые из велосипедистов признают, что передвижение по тротуару создает угрозу безопасности пешеходов. «Я бы такие наклейки и даже знаки поставил на набережной вдоль пруда. Реально надо референдум провести за запрет гонять там на великах. Почему я так считаю, хотя сам велосипедист? Поясню: наша набережная пруда – это не магистраль. Это место для прогулок (в том числе с детьми) и пробежек. Велосипедисты, для которых велик – это средство передвижения, либо на набережной не появляются вообще (вы видели там курьеров еды?), либо могут безболезненно исключить этот участок из своего маршрута (потому что набережная наша не позволяет срезать расстояния, как участок, связывающий две точки, – она малофункциональна и легко заменима альтернативными маршрутами). В общем, большая часть тех, кто появляется на набережной на двух колесах (велосипедисты и самокатчики) катают ради своего удовольствия. Очень это понимаю. Но! Почему их удовольствие должно приносить хлопоты, раздражение и опасения другим горожанам? Короче, предлагаю велосипеды на набережной запретить. А прокатным электросамокатам ограничить скорость до 10 км в час (скорость бегуна-марафонца)», – предложил велосипедист Семен Чирков.

Депутат заксобрания Свердловской области Андрей Гориславцев посокрушался, что лишь в Екатеринбурге велосипедисты, создающие угрозу пешеходам, вызывают негатив у людей. «Часто передвигаюсь на велосипеде. И по тротуарам, и по автодорогам. И в России, и за границей. Бывает, нарушу что-то, кто-то испугается. Приторможу, извинюсь, инцидент исчерпан. Но. Кроме Екатеринбурга. Постоянная ругань, склоки, окрики, драки, тупые злобные посты в ФБ. Только взаимное терпение и уважение могут исправить ситуацию и на дорогах, и на тротуарах», – заявил он.

«Для того и существуют тротуары, чтобы безопасно передвигаться, не пугаясь, не боясь, что наедут и покалечат. Теперь пешеходы безопасности лишены напрочь. Шаг вправо – велосипед, шаг влево – самокат, особенно в центре. Ходить с оглядкой все время, ради удобства и удовольствия других, как-то напрягает. У нас нет нормальных правил и культуры для двухколесных ездоков, подходящих дорожек для передвижения. Сравнивать с другими странами неуместно по ряду причин», – объяснила депутату екатеринбурженка Ирина Ранних.

Екатеринбург, Елена Сычева

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