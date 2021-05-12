УГИБДД: в области серьезно выросло число погибших в ДТП с байками и велосипедами

В 2021 году в Свердловской области возросла аварийность на дорогах, в том числе и с участием мотоциклистов и велосипедистов.

Как сообщил замначальника УГИБДД по Свердловской области Дмитрий Панфилов, с участием мотоциклистов с начала года случилось 17 ДТП. Четыре человека погибли – это столько же, сколько за весь 2020 год, 16 получили травмы разной степени тяжести. С участием велосипедистов произошло 10 аварий, один человек погиб, девять получили травмы (это на треть больше, чем в прошлом году).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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