Екатеринбуржца арестовали за езду на электросамокате без прав и пьяным

Житель Екатеринбурга отправлен под административный арест на 10 суток за езду на мощном электросамокате без прав и пьяным.

Как сообщили «Новому Дню» в отделе пропаганды городского ОГИБДД, 22 июня в 4 часа утра на улице Заводской сотрудники ДПС заметили электросамокат, который подозрительно вилял из стороны в сторону. Остановленный инспекторами гражданин на самокате имел внешние признаки опьянения – запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи. Проведенное медицинское освидетельствование показало 0,46 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Было установлено, что для управления конкретно этой моделью электросамоката требуются права категории М. Согласно его техническим характеристикам, он развивает скорость до 40 км/ч и имеет мощность двигателя 500Вт, что сопоставимо с мопедом. Гражданин пояснил, что электросамокат он попросил у соседа, чтобы покататься, при этом водительских прав он никогда не получал.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения и без прав в отношении 53-летнего водителя электросамоката было возбуждено административное производство по части 3 ст. 12.8 КоАП. Решением суда мужчина арестован на 10 суток. Электросамокат помещен на специализированную автостоянку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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