Петербурженка на самокате сбила ребенка на велосипеде и скрылась

В Санкт-Петербурге девушка на электросамокате сбила ребенка на велосипеде и скрылась. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), сообщает городское управление СК РФ. Предполагаемая виновница аварии установлена, у нее изъят электросамокат.

Инцидент произошел 3 июня в Приморском районе на перекрестке улиц Планерной и Ильюшина. «Молодая женщина, управляющая электросамокатом, совершила наезд на 11-летнего мальчика, который передвигался на велосипеде, после чего скрылась с места происшествия», – говорится в сообщении. Ребенок получил травму руку. Его доставили в больницу, а после оказания медпомощи направили на амбулаторное лечение.

Как выяснили следователи, электросамокатом, предположительно, управляла 21-летняя местная жительница. У нее провели обыск, в ходе которого изъяли транспортное средство.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастности женщины к совершению данного преступления, а также привлечение ее к уголовной ответственности», – отметили в СКР. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал «Новый День», с начала недели в Петербурге возбудили несколько уголовных дел в связи с наездами самокатчиков на детей. В петербургских офисах компаний по аренде электросамокатов прошли обыски.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 08.06.21

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