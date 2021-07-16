В России стало сложнее взять кредит на автомобиль

Банки стали реже одобрять запросы клиентов на кредит для покупки автомобиля. Об этом свидетельствует статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В июне 2021 года уровень одобрения заявок на автокредиты снизился до 36,9%, пишет РБК со ссылкой на данные НБКИ. Меньшие показатели наблюдались только в период локдауна в прошлом году – в апреле и мае 2020 года (27,1 и 30,7%). За последний месяц уровень одобрения заявок на займы под покупку машины сократился на 2,3 процентного пункта.

Доля одобренных запросов на автокредиты снизилась из-за пересмотра политики банков. Кредитные организации сейчас нацелены на выдачу займов заемщикам хорошего качества. «Ранее приоритет у банков был на формирование клиентской базы, сейчас – на качество портфеля», – уточнил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Кроме того, в России вырос спрос на автокредиты. Россияне стремятся вложить деньги на фоне ускоряющейся инфляции и ожидаемого роста ставок по кредитам. «Это могло привести к увеличению запросов на кредит со стороны заемщиков с более высокой долговой нагрузкой, которым, вероятно, и было отказано в кредите», – прокомментировал управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

К тому же на рынке наблюдается дефицит новых автомобилей, из-за чего потребители все чаще обращают внимание на авто с пробегом, но банки наибольшее число требований в своих скоринговых моделях выдвигают именно к подержанным автомобилям. Не исключено, что дефицит новых авто отразился не только на росте цены для клиента, но и на увеличении комиссии, которую дилеры выставляют банкам за оформление кредита.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.07.21

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