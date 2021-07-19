Стоимость автостраховки в России может вырасти

Страховщики предупредили о подорожании ОСАГО в 2021 году на 5-10%. Дело в том, что убытки по полисам в первом полугодии сильно выросли по сравнению с прошлым годом. Также на ситуацию повлияли рост частоты обращений и увеличение среднего размера убытка на фоне подорожания запчастей из-за курса рубля.

В тех сегментах, где стоимость еще не достигла максимальной границы тарифного коридора, установленного регулятором, рынок будет повышать цену полиса примерно на 5%, отметили в одной из страховых компаний. Другие страховщики не исключили такого изменения для наиболее убыточных сегментов, а также допустили рост цен в ряде регионов и для отдельных категорий клиентов, пишут «Известия».

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что в первом полугодии 2021-го стоимость договоров ОСАГО не увеличилась и составила 5448 рублей. Одновременно там подтвердили и повышение убыточности по таким полисам. По итогам года, рассказали в страховых компаниях, этот показатель может вырасти до 10%.

По словам аналитиков, основные причины роста убыточности ОСАГО в 2021 году – учащение страховых случаев и повышение среднего размера выплаты. Первое связано с резким снижением количества поездок и ДТП во II квартале 2020-го на фоне пандемии и карантинных ограничений. На второй показатель, который напрямую зависит от стоимости запчастей, повлиял курс рубля, возросшие затраты на доставку за счет проблем с контейнерными перевозками и дефицит некоторых материалов из-за перебоев в работе заводов.

5 сентября 2020 года Центробанк последний раз расширял тарифный коридор по ОСАГО для легковых автомобилей на 10% в обе стороны. Ранее вступили в силу поправки об индивидуальных тарифах, которые позволили страховым компаниям устанавливать более низкую цену на полис для аккуратных водителей и высокую – для нарушителей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.07.21

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