Штраф за разговор по телефону за рулем хотят повысить до 10 тысяч рублей

В России хотят почти в семь раз увеличить штраф за пользование телефоном при управлении автомобилем. С таким предложением выступил глава движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

В адрес начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова было отправлено письмо с предложение увеличить штраф за разговоры по телефону за рулем до 10 тысяч рублей, передает RT. В настоящее время водителям за подобное нарушение придется заплатить 1,5 тысячи рублей.

По мнению Курдесова, существующая санкция является незначительным наказанием, учитывая тот факт, что водитель подобными действиями создает реальную угрозу здоровью и жизни окружающих. К примеру, за стоянку на парковке для инвалидов полагается штраф в размере 5 тысяч рублей, хотя такое нарушение не несет опасности для других людей.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях России в части повышения штрафа для водителей за пользование телефоном во время движения до 10 тыс. рублей», – говорится в письме.

Москва, Зоя Осколкова

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