Россиянка оплатила 314 штрафов после ареста автомобиля

Жительница Ивановской области оплатила 314 штрафов ГИБДД, чтобы вернуть арестованный Porsche Macan. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

25-летняя женщина, являясь злостной нарушительницей, накопила долг на сумму 345 тысяч рублей. Так как автоледи не собиралась платить штрафы, судебные приставы применили к ней штрафную санкцию в виде исполнительского сбора, и ее долг увеличился на 298 тысяч рублей.

Суд запретил автолюбительнице садиться за руль, а также покидать пределы России. Приставы арестовали ее автомобиль Porsche Macan.

«Не желая надолго расставаться с автомобилем, правонарушительница в течение десяти дней оплатила все штрафы и исполнительский сбор в полном объеме... Но дополнительно ей придется еще оплатить расходы по транспортировке автомобиля. После оплаты долга ограничительные меры отменены», – говорится в сообщении.

Иваново, Зоя Осколкова

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