Первые рейсы Дальневосточной авиакомпании состоятся 26 июля

Единая дальневосточная авиакомпания с 26 июля начнет регулярно выполнять рейсы по маршрутам Хабаровск – Шахтерск и Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский. Пассажиров будут переводить на самолете DHC-8 Q400 два раза в неделю.

С 27 июля перевозчик начнет работать и по маршруту Хабаровск – Ноглики дважды в неделю.

«Открытие новых социально значимых рейсов – это старт Дальневосточной авиакомпании, созданной с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока», – говорится в сообщении на сайте компании «Автора», на базе которой создали единого перевозчика.

Из Хабаровска в Шахтерск можно будет долететь за 4 635 рублей, в Ноглики – за 4 500 рублей. Перелет между столицей Сахалина и краевым центром Камчатки обойдется в 5 640 рублей в одну сторону.

Как сообщал «Новый День», правительство РФ выделило 1,58 млрд рублей на льготные рейсы по Дальнему востоку, которые будет выполнять единая дальневосточная компания. Сумма рассчитана на поддержку перевозчика до конца 2021 года. Планируется, что компания будет работать по 500 маршрутам внутри федерального округа.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

Южно-Сахалинск. Другие новости 23.07.21

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