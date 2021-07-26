В России водителей начнут штрафовать на опасную езду с помощью камер

В России усовершенствуют камеры фотофиксации нарушений на дорогах. Новые устройства научатся распознавать несоблюдение дистанции и опасное вождение.

В первую очередь речь идет о ситуациях, когда водители пытаются согнать соседей по потоку из левого ряда. Как правило, в таком случае авто подъезжает слишком близко, водитель начинает моргать фарами или сигналить. Часто это приводит к замешательству других участников дорожного движения и может стать причиной аварии, пишет Autonews.ru.

«Бывают «учителя», которые на высокой скорости летят в левом ряду и считают, что машины впереди недостаточно быстро едут. Тогда они подъезжают вплотную и начинают эти машины выдавливать. Неопытные водители могут растеряться и устроить страшное ДТП», – уточнил генеральный директор компании-разработчика новых камер «Астралаб» Сергей Ласкин.

Фиксировать опасное вождение будет помогать нейросеть. В компании отметили, что уже получили запросы от заказчиков из разных регионов на дополнительные функции для дорожных камер.

Москва, Зоя Осколкова

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