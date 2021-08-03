В Забайкалье ограничили движение поездов из-за разлива рек

Компания «РЖД» ограничила движение поездов на участке Транссиба в Забайкалье. Поезда пропускают только по одному пути из-за угрозы размыва полотна.

В едва справившейся с подтоплением Амурской области снова прошли ливни. Уровень воды во многих реках поднялся и угрожает размыть железнодорожное полотно. Специалисты ограничили движение составов на отрезке Бурея-Домикан, чтобы снизить нагрузку.

«Поезда на этом участке временно пропускают по одному пути. На месте работают противоразмывные поезда и более 280 сотрудников путевого комплекса», – сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщал «Новый День», 23 июля на перегоне Куэнга-Укурей в Забайкалье обрушился железнодорожный мост. грунт размыло ливнями и разлившейся рекой. Движение по Трансибу на этом участке было полностью остановлено до 26 июля.

Бурея, Наталья Рязанова

Бурея. Другие новости 03.08.21

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