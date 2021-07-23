В Забайкалье рухнул железнодорожный мост, прорвало дамбу и затопило сотни домов

Сильные ливни привели к многочисленным разрушениям в Забайкалье. На Трансибирской железнодорожной магистрали обрушился мост, несколько дорог регионального значения перекрыты, а из-за прорыва дамбы затопило сотни домов.

Как сообщили в краевом управлении МЧС, обрушился железнодорожный мост на перегоне Куэнга-Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района. «Погибших и пострадавших нет. Движение поездов остановлено в обоих направлениях», – говорится в сообщении.

На место выехали спасатели и аварийно-восстановительные поезда с бригадами вагоновосстановителей ОАО РЖД. В режим повышенной готовности приведены силы путеремонтного комплекса, оперативного реагирования.

Несколькими часами ранее в Нерчинском районе прорвало дамбу. В результате число подтопленных жилых домов выросло в 13 раз – до 650, отмечается на сайте правительства Забайкальского края. Сотрудники полиции перекрыли движение для автомобилей на дороге регионального значения «Подъезд к городу Нерчинск» из-за угрозы обрушения.

«Из-за размыва водопропускных труб закрыто движение на 24 километре автомобильной дороги «Подъезд к Нерчинску». Есть угроза обрушения этого участка. Автобусное сообщение по маршруту №542 Чита – Нерчинск (через Знаменку) временно отменено, добраться до Нерчинска можно на автобусе №586 Чита-Нерчинск (через Холбон)», – пояснил руководитель краевого Минстроя Дмитрий Ватагин.

Пострадали от паводков и жители Шилкинского района, где было подтоплено около 500 домов. В настоящее время в районе работают 225 человек личного состава, порядка 37 единиц техники, сосредоточено 12 плавсредств.

В Чернышевском районе кроме подтопления поселков стихией разрушено пять мостов. «Нет транспортного сообщения с селами Старый Олов, Новый Олов, Кадая, Новоильинск, также по селам в направлении Букачачи. Помогать в восстановлении сообщения будет ЗабЖД», – написал в своем телеграм-канале вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев.

Чита, Зоя Осколкова

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