В авиатопливе обнаружили опасные для самолетов примеси

Российское топливо для самолетов оказалось небезопасным. Исследование показало несоответствие стандартам у половины горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом сообщается в протоколе совещания в Минэнерго со ссылкой на данные, полученные ФГУП «Государственный НИИ гражданской авиации» (ГосНИИ ГА) с 2014 по 2020 год.

В пробах авиатоплива находили нехарактерные вещества и соединения, которые негативно влияют на эксплуатационную безопасность самолета. В первую очередь речь идет о полисилоксанах, металлах, сложных эфирах, азотосодержащих веществах и мелкодисперсных загрязнениях. Такое топливо неспособно обеспечить летную годность воздушных судов, передает «Интерфакс».

До 2018 года проблемы с топливом принимали за сопутствующий фактор возникновения авиационных происшествий. Затем их стали считать причинами отказов.

Специалисты указывают, что для улучшения качества топлива необходимо обновить методы испытаний и изменить нормы по показателям качества, которые препятствуют использованию отечественных ГСМ на иностранных самолетах. Кроме того, нужно унифицировать марки топлива, показатели качества, уточнить требования к перечню и нормам ввода присадок.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.08.21

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