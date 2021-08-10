Автомобили в России хотят оснастить «картами спасения»

В России впервые разрабатывается национальный стандарт по так называемым картам спасения для всех автомобилей. Это план действий для спасателей в случае ДТП, который позволит избежать возможных рисков при работе с аварийными транспортными средствами, работающими, в том числе, на альтернативных источниках энергии.

Разработкой ГОСТа занимаются во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России, передает ТАСС. «Он определяет общие требования к кодификации, маркировке и идентификации «карты спасения» всех транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации. «Карта спасения» (своего рода инструкция) будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии», – говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.

Необходимость таких «карт спасения» обусловлена интенсивным развитием автомобилестроения. Активный выпуск гибридных автомобилей и электромобилей, оснащение машин альтернативными источниками питания существенно осложняет работу спасателей при проведении аварийно-спасательных работ.

«Также появляются новые ограничения при работе с аварийным автомобилем, связанные не только с эффективным спасением пострадавших, но и с организацией личной безопасности спасателей. Как результат, возможно увеличение времени спасательной операции, в том числе время деблокировки пострадавших и оказания им первой помощи», – отмечается в сообщении.

Например, если электротранспорт попал в ДТП, возникают вопросы с проведением аварийно-спасательных работ с учетом параметров высоковольтной силовой установки бортовой сети, условия тушения аккумуляторных батарей и исключения возможности их повторного возгорания.

«Поэтому спасателям необходимо сразу после прибытия на место ДТП, еще до начала спасательных работ, идентифицировать пострадавший автомобиль и знать все о его конструктивных особенностях. Это позволит эффективнее воспользоваться «золотым часом» – временем, когда есть реальная возможность для спасения жизни пострадавших», – отметили во ВНИИ ГОЧС.

Москва, Зоя Осколкова

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