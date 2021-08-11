Россиянам напомнили о штрафах за неправильно установленные номера

В Госавтоинспекции напомнили о штрафах для автомобилистов и байкеров за неправильно установленные квадратные регистрационные знаки. Такие таблички должны размещаться только на задней части транспортного средства.

Квадратные номера содержат необходимую информацию, с привычной комбинацией букв и цифр, но символы, на них расположены в два ряда. На передней части транспортного средства, номерной знак должен быть обычной прямоугольной формы.

При этом нарушение влечет штраф в размере от 500 до 5 000 рублей, или лишение права управления транспортным средством, согласно статье 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков».

В конце июля в Госдуму был внесен законопроект, который урегулирует организацию аукционов по продаже номеров особых серий. Вырученные таким образом средства будут направлены в российские региональные дорожные фонды.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.08.21

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