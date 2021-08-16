В России за нарушающими правила водителями следят с помощью дронов

На российских дорогах за нарушающими ПДД водителями теперь следят с помощью беспилотников. Дроны для обеспечения безопасности применяют подразделения ГИБДД и Росгвардии в 17 регионах страны.

«На сегодняшний день <...> во взаимодействии подразделений Госавтоинспекции на региональном уровне и Росгвардии применяются беспилотные летательные аппараты в целях обеспечения безопасности дорожного движения», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Дроны используют в Москве, Бурятии, Адыгее, Ингушетии, Удмуртии, Татарстане, Забайкальском, Красноярском, Пермском краях, на Кубани, в Воронежской, Новосибирской, Ростовской, Амурской, Свердловской, Тюменской и Омской областях.

Отмечается, что БПЛА применяют на наиболее аварийно-опасных участках дорог, где отсутствуют автоматические комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. «Применение беспилотников наиболее целесообразно для выявления административных правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения и пересечением дорожной разметки, а также для информирования нарядов ДПС о дорожной ситуации», – говорится в сообщении МВД.

В том районе, где летает дрон, неподалеку будет находиться экипаж ДПС. Ему робот передаст данные о правонарушениях, а полицейские в свою очередь примут меры по привлечению водителей к ответственности.

Москва, Зоя Осколкова

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