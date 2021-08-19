С треснутым стеклом и без аптечки: МВД предложило облегчить процедуру техосмотра

МВД России предложило упростить процедуру технического осмотра автомобилей, отказавшись от ряда обязательных проверок. Это следует из протокола совещания в Министерстве экономического развития, где обсуждалась дальнейшая реформа техосмотра, сообщает газета «Коммерсантъ».

В частности, министерство внутренних дел считает необходимым отказаться от проверки коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла, проверки наличия в автомобиле аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя. Кроме того, в числе предложений ведомства – отказ от замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе. По мнению МВД, также не нужно проверять «наличие каплепадения масел и рабочих жидкостей» из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста.

Кроме того, предлагается не обращать внимания на трещины на ветровом стекле легковых автомобилей с водительской стороны и наличие мест для установки государственных регистрационных знаков.

В МВД рассчитывают, что эти изменения позволят сократить время техосмотра и сократить финансовые расходы операторов, благодаря отказу от части диагностического оборудования.

По информации издания, данная инициатива еще только обсуждается с профессиональным сообществом, конкретного документа пока нет.

Ранее начальник ГИБДД Михаил Черников предложил вообще отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов. В случае принятия такого решения, обязательный ТО останется только для такси, автобусов и большегрузов.

Накануне Банк России сообщил, что водителям с 29 августа больше не нужно будет проходить техосмотр для покупки полиса ОСАГО. Эта мера сделает процедуру получения ОСАГО проще, а сам полис – доступнее, отметил регулятор.

Автовладельцы также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии, говорится в сообщении ЦБ. В числе других важных новшеств – снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.08.21

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