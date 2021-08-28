В России с начала года жертвами ДТП по вине таксистов стали почти 70 человек

По данным МВД, с начала текущего года в России произошло около 2 тыс. ДТП по вине водителей такси. В авариях погибли около 70 человек, больше 2 тыс. пострадали.

«За январь-июль 2021 года в России произошло 1,9 тыс. ДТП по вине водителей легкового такси, ранены 2,4 тыс. человек, погибли 69», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Главными причинами таких аварий стали неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушения требований сигналов светофора и правил перестроения, а также выезд на встречку.

Ранее в ГИБДД предложили отказывать в доступе к заказам в агрегаторах такси водителям со стажем менее трех лет. С такой идеей выступил глава ведомства Михаил Черников.

Что касается аварий с участием автомобилей каршеринга, по вине их водителей за семь месяцев этого года произошло 458 ДТП, в которых погибли 34 человека и получили травмы 589 человек. По информации МВД, основными причинами аварий стали несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, правил перестроения, а также выезд на встречку.

Москва, Наталья Петрова

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