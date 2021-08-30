В Париже ограничена скорость движения автотранспорта

С целью повышения безопасности дорожного движения, с понедельника, 30 августа, в столице Франции скорость движения автомобилей почти повсеместно будет ограничена до 30 километров в час, – сообщает RTVI со ссылкой на RFI.

Таким образом, власти города хотят улучшить не только безопасность на дорогах, но и снизить уровень шума от транспорта.

Мэрия Парижа в качестве аргумента в поддержку новых правил приводит результаты опроса, который был проведен в 2020 году. Опрос показал, что 59% парижан поддерживают ограничения скорости. По данным мэрии, угроза ДТП в девять раз ниже при скорости движения автомобиля 30 км/ч, чем при 50 км/ч.

Ограничение не распространяется на Елисейские поля, авеню де ля Гранд Арме, кольцевые бульвары и кольцевую автодорогу. По кольцевой можно по-прежнему ездить со скоростью 70 км/ч, а по опоясывающим город бульварам – со скоростью 50 км/ч в час.

Париж – не первый французский город, где вводится ограничение скорости движения 30 км/ч, такая же мера уже действует в Гренобле, Нанте и на 88% улиц Лилля.

Париж, Иван Бабурин

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