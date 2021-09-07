Автомобилисты и таксисты против ограничения скорости в Париже в 30 км в час

В Париже ограничение скорости 30 километров в час действует уже неделю – и пока эта мера не убедила в своей состоятельности ни автомобилистов, ни экспертов, пишет Le Figaro. По мнению парижан, ограничение лишь излишне увеличивает напряженность между автомобилистами.

«Пешеходы будут двигаться быстрее, чем автомобили», – сказал один из автомобилистов, вернувшийся из отпуска и обнаруживший, что в Париже с 30 августа обычно действует ограничение скорости 30 км в час. Исключение составляют несколько улиц, на которых разрешена максимальная скорость 50 км в час.

У этой меры пока не так много сторонников, и в воскресенье против нее прошла демонстрация протеста, организованная в восточной части мегаполиса ассоциацией Rouler libre.

Напряженную атмосферу ощущают и парижские таксисты, которые часто оказываются под давлением спешащих клиентов. «Даже когда мы пытались соблюсти ограничение скорости в 50 километров в час, некоторые клиенты требовали от нас нажать на педаль газа. И представьте себе теперь, что будет, когда мы едем со скоростью в 30 км в час!» – говорит Дидье Хогрель из Национальной федерации службы такси.

И финансовые последствия немаловажны, так как продолжительность всех поездок увеличивается почти вдвое, так что таксисту приходится брать с клиентов больше денег.

Напротив, пешеходы и велосипедисты утверждают, что за последнюю неделю ничего не изменилось. По их словам, подавляющее большинство водителей по-прежнему ездят так же быстро. «Они всегда меня обгоняют, а я догоняю их на светофоре», – говорит Пол, который ездит на велосипеде исключительно в столице.

«Если полиция на самом деле не будет следить за превышением скорости и в городе больше не будет радаров, то ограничение скорости в 30 километров в час будет существовать только на бумаге», – сказал Жан-Поль Ле Шевалье из организации 60 Millions de Piétons (60 миллионов пешеходов).

Однако это мнение не разделяет ассоциация Rouler libre, которая на этой неделе хочет обратиться в суд с просьбой отменить указ, вводящий новое правило. «Мы ставим под сомнение все аргументы, выдвигаемые городом в пользу реализации этой меры. Снижение скорости не уменьшит заторы на дорогах или загрязнение окружающей среды и не приведет к уменьшению количества аварий», – сказал адвокат ассоциации Патрик Табет.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 07.09.21

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