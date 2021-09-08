Названы районы Москвы и Подмосковья, лидирующие по количеству автоугонов

Эксперты перечислили районы Москвы и Подмосковья, где чаще всего угоняют автомобили.

Согласно данным страховщиков, треть автоугонов за последний год произошла в Южном административном округе. 22% подобных преступлений пришлось на Троицкий и Новомосковский округа, сообщает «Вечерняя Москва». Остальные автоугоны зафиксированы в Западном, Центральном и Юго-Западном округах. Примечательно, что ни одного хищения автомобиля не не зафиксировано в Восточном округе.

В список самых популярных у угонщиков районов Москвы вошли Таганский, Можайский, Южное Бутово, Бирюлево Восточное, Кунцево и Царицыно. В столице чаще всего угоняли машины марки Hyundai.

Что касается Подмосковья, автоворы активно орудуют в Балашихе, Дзержинском, Жуковском, Клину, Люберцах, Наро-Фоминске, Одинцове и Солнечногорске.

В число населенных пунктов Подмосковья, где похитители наиболее активны, вошли Балашиха, Дзержинский, Жуковский, Клин, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово и Солнечногорск. При этом в Подмосковье добычей злоумышленников становились машины марки Тоyota.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.09.21

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани. / В Ялте начали работать платные парковки. / В Челябинске сошел с рельсов очередной трамвай. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»