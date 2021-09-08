Названы районы Москвы и Подмосковья, лидирующие по количеству автоугонов

Эксперты перечислили районы Москвы и Подмосковья, где чаще всего угоняют автомобили.
Согласно данным страховщиков, треть автоугонов за последний год произошла в Южном административном округе. 22% подобных преступлений пришлось на Троицкий и Новомосковский округа, сообщает «Вечерняя Москва». Остальные автоугоны зафиксированы в Западном, Центральном и Юго-Западном округах. Примечательно, что ни одного хищения автомобиля не не зафиксировано в Восточном округе.
В список самых популярных у угонщиков районов Москвы вошли Таганский, Можайский, Южное Бутово, Бирюлево Восточное, Кунцево и Царицыно. В столице чаще всего угоняли машины марки Hyundai.
Что касается Подмосковья, автоворы активно орудуют в Балашихе, Дзержинском, Жуковском, Клину, Люберцах, Наро-Фоминске, Одинцове и Солнечногорске.
В число населенных пунктов Подмосковья, где похитители наиболее активны, вошли Балашиха, Дзержинский, Жуковский, Клин, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово и Солнечногорск. При этом в Подмосковье добычей злоумышленников становились машины марки Тоyota.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 08.09.21
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