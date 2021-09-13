Россия отменила запрет на полеты еще в четыре страны и увеличивает число рейсов в Египет

Россия с 21 сентября возобновит авиасообщение с четырьмя странами – Испанией, Словакией, Ираком и Кенией. Такое решение принято на заседании федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте правительства РФ. Ранее авиасообщение с этими странами прерывалось из-за ситуации с Covid-19.

По маршрутам Москва – Мадрид и Москва – Барселона разрешено выполнять по 4 рейса в неделю, Москва – Малага и Москва – Аликанте – по 2 рейса в неделю.

Из российской столицы в Братиславу разрешены 4 рейса в неделю, а из Санкт-Петербурга в столицу Словакии – 2 рейса в неделю.

По маршрутам Москва – Багдад и Москва – Найроби дано разрешение на два рейса в неделю.

Также с 21 сентября будут возобновлены полеты в Египет и Турцию из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Кроме того, принято решение об увеличении с 21 сентября числа регулярных рейсов в Египет, Венгрию, Казахстан и Катар.

Так, из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут выполняться до 25 рейсов в неделю на каждом маршруте вместо 15-ти. Из российских аэропортов, из которых возобновлены международные полеты, на египетские курорты увеличивается число рейсов с 1 до 3 рейсов в неделю на каждом маршруте.

Из Санкт-Петербурга в Будапешт будет выполняться 4 рейса в неделю вместо двух.

Увеличивается число рейсов в Казахстан по маршрутам Москва – Нур-Султан (с 3 до 7 рейсов в неделю), Москва – Алма-Ата (с 2 до 7 рейсов в неделю). По маршрутам Москва – Караганда, Москва – Шымкент, Москва – Актау, Москва -Кустанай, Санкт-Петербург – Нур-Султан, Махачкала – Актау, Грозный – Актау, Калининград – Алма-Аты, Калининград – Нур-Султан, Новосибирск – Нур-Султан, Омск – Нур-Султан, Омск – Павлодар, Омск – Петропавловск будет выполняться 1 рейс в неделю на каждом из них.

Рейсы в Катар по маршруту Сочи – Доха будут совершаться с частотой 1 рейс в неделю.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.09.21

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