Водителям-должникам закроют въезд на платные трассы

Министерство транспорта РФ разработало новые правила проезда по платным трассам. Так задолжавших за проезд по одной дороге водителей не будут пускать на другие. К тому же ведомство предложил разрешить автолюбителям требовать компенсацию, если в работе платных трасс есть нарушения.

Проект новых правил, разработанных Минтрансом, проходит регламентные процедуры. Заменить действующие с 2010 года нормы планируется в 2022 году, пишет «Коммерсант». Нововведения в основном связаны с применением на платных трассах системы проезда free flow, при которой водитель не останавливается для того, чтобы оплатить проезд. В этом случае плата списывается со счета с помощью бесконтактных транспондеров или с помощью камер, которые определяют машину по ее госномеру.

Есть в правилах и требования к установке транспондера, который нужно размещать «в соответствии с инструкцией оператора». Водителям, чей сигнал транспондера не будет проходить, откажут в проезде. Кроме того, вводится запрет на выезд на платную трассу с нечитаемыми или умышленно скрытыми номерами.

Также в новых правилах содержится пункт о том, что оператор платной трассы может не пускать на нее водителей, которые задолжали за проезд, причем не только на этой трассе, но и на других.

Однако нововведения касаются не только автолюбителей, они также накладывают обязательства на операторов платных дорог. Например, Минтранс предлагает дать водителям право потребовать бесплатного проезда, снижения его стоимости или компенсации в случае, если был обнаружен «недостаток платной услуги» или ее оказание «не в полном объеме».

По словам экспертов, имеются в виду случаи, когда проезд по платной трассе на максимальной скорости невозможен из-за снежных наносов или участок дороги находится в плохом состоянии. Возможно, «некачественной услугой» будет считаться и своевременное неустранение причины пробок.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.09.21

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