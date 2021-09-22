Почти половина россиян предпочитают не водить имеющийся автомобиль

42% россиян, имеющих автомобиль, не садятся за руль и предпочитают другие способы передвижения. Среди молодежи таких еще больше. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В двух из трех российских семей есть автомобиль (62%). Данный показатель снизился на 5 п.п. по сравнению с 2019 годом, пишут исследователи. У 47% есть один автомобиль, а 15% семей владеют более чем одним автомобилем.

Согласно результатам исследования, женщин, имеющих автомобиль, но при этом не желающих в последнее время садиться за руль, оказалось втрое больше, чем мужчин – 65% и 20% соответственно.

Каждый пятый россиянин (20%) ежедневно пользуется общественным транспортом. 17% сограждан или почти каждый шестой предпочитают передвигаться на автобусах, трамваях и метро несколько раз в неделю. По данным социологов, чаще всех общественным транспортом пользуются жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Опрос был приурочен к отмечаемому 22 сентября Всемирному дню без автомобиля. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.09.21

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