Российских водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости

В России прекратили штрафовать водителей за превышение средней скорости, регистрируемое при помощи парных камер. В ГИБДД не пояснили, почему прекратили наказывать автомобилистов за это нарушение.

Практика фиксации нарушений скоростного режима двумя камерами, расположенными на расстоянии нескольких километров или сотен метров друг от друга, действовала с 2013 года. По такой технологии до недавних пор работало около тысячи дорожных комплексов в России. В зависимости от того, насколько превышена средняя скорость, штраф составлял от 500 до 5000 рублей.

Как пояснили в ГИБДД, используемые в настоящее время «формы статистического наблюдения» не содержат сведений по делам о правонарушениях по соответствующей статье КоАП, сообщает «Коммерсантъ». При этом в МВД не уточнили, как давно и почему полиция перестала выписывать штрафы водителям за превышение средней скорости. В Москве, по сведениям издания, подобные штрафы не назначаются я с августа, в Подмосковье – с мая-июня.

Надо отметить, практика наказания за превышение средней скорости вызывала массу споров и недовольство водителей, поскольку правила дорожного движения не содержат понятия «средняя скорость». В Госдуме безуспешно пытались внести изменения в КоАП с целью запретить эту практику. В то же время в ряде регионов водителям удавалось через суды отменять штрафы за среднюю скорость.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.09.21

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