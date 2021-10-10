Ксения Собчак попала в ДТП, есть погибшие

Ксения Собчак попала в ДТП в Сочи, один человек погиб.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла 9 октября на трассе Адлер – Альпика Сервис. Mercedes, в котором находилась Собчак, столкнулся с Volkswagen лоб в лоб. Водитель и одна из пассажирок второго автомобиля госпитализированы. Еще одна пассажирка погибла.
Возбуждено уголовное дело.
По словам водителя Mercedes, Собчак сразу после аварии вызвала такси и уехала в аэропорт. Сама она происшествие никак не комментирует.
Сочи, Игорь Юров
Сочи. Другие новости 10.10.21
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