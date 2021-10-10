Собчак заявила, что тоже пострадала в ДТП

Число погибших в ДТП с участием машины, в которой ехала Ксения Собчак, увеличилось до 2.

Как уже сообщал «Новый День», 9 октября Mercedes, в котором ехала телеведущая, на трассе Адлер – Альпика Сервис пошел на обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с Volkswagen. Погибли 2 человека, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

О травме заявила и Собчак. По ее словам, она получила сотрясение мозга, но решила лететь в Москву и уже там обратиться за медицинской помощью.

«Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в «Зуме», и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», – заявила Собчак.

Водитель Mercedes уже дал признательные показания.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 10.10.21

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