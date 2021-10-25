В России подорожает проезд по платным дорогам

Министерство транспорта России инициировало повышение тарифов на проезд по платным дорогам. Ведомство рассчитывает, что эта мера поможет компенсировать расходы на строительство и обслуживание сложных и дорогостоящих дорожных проектов госкомпании «Автодор». Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Согласно документу, максимальный тариф на проезд по уже введенным в строй платным трассам хотят поднять до 5 рублей за километр, сообщает «Прайм». Проезд по новым дорогам, которые еще планируется построить или еще строятся, в случае утверждения новых тарифов обойдется в 8 рублей за километр.

В настоящее время километр платной дороги в России стоит в среднем 3,65 рубля, следует из данных Минтранса. Это дешевле, чем проезд по платным автодорогам в Европе на 35,5%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.10.21

На Урале утонула машина с пассажирами. / В Челябинске легковушка устроила ДТП с двумя маршрутками, есть пострадавшие. / Жители Челябинска жалуются на новые автобусы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»